Da Beckham a Gerrard fino a Cole e ora Ibra: LA, Galassia di stelle

In principio fu David Beckham, stella del calcio inglese e rivoluzionario del modo d'intendere il giocatore. Non più solo calciatore in senso stretto ma uomo immagine, mercato, stella anche a livello di merchandising. Lo Spice Boy sbarcò sotto le stelle di Los Angeles, ai Galaxy, dando una netta impennata all'appeal mondiale della MLS. Una piazza dove successivamente ha messo le tende pure Robbie Keane, fromboliere d'Irlanda, ma dove è andato a chiudere la carriera anche Steven Gerrard. Adesso è capitano dei Galaxy anche una vecchia conoscenza della Serie A come Ashley Cole ma dopo tre inglesi e un irlandese, è la volta di un grande svedese come Zlatan Ibrahimovic. Che ha giocato l'ultima con il Manchester United a Santo Stefano, in occasione del primo tempo della sfida poi finita 2-2 contro il Burnley. Una stagione sfortunata e infortunata, non andata come sperato per Ibra, che ripartirà da domani dalla MLS. Per chiudere la carriera, in una terra dove sempre aveva pensato di andare. Quella che è stata il regno, a lungo, della prima grande star galattica del calcio mondiale, David Beckham.