Da Belotti a Sirigu, il Torino del futuro in mano a sette senatori. Rincon sarà ancora il leader

Il Torino da un paio di mesi sta pianificando il proprio domani. In attesa di capire come si concluderà questa stagione, e se davvero il campionato riprenderà, la società ha pronto un piano dal quale ripartire nel prossimo anno. Il nuovo corso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si costruirà intorno a un gruppo di sette senatori: Sirigu, Nkoulou, Ansaldi, De Silvestri, Lukic, Belotti e naturalmente Rincon. Ai quali si aggiungeranno alcuni giovani dell’attuale organico, come Bremer e Lyanco.

Leader Rincon - Per personalità, serietà e affidabilità, il club intende affidare un ruolo centrale nello spogliatoio a Rincon anche nel prossimo Toro. È un progetto che tiene conto anche dell’aspetto contrattuale: oggi Rincon ha un accordo fino al 30 giugno 2021. Non c’è quindi nessuna scadenza imminente che porti ad affrettare i tempi, ma sia la società che il calciatore hanno l’intenzione di prolungarlo. L’idea c’è ed è condivisa, non essendoci alcuna scadenza dietro l’angolo non è un tema ad oggi sul tavolo, si approfondirà, con la necessaria calma, nei prossimi mesi.