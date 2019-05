© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due stagioni fa la Serie A gli era stata tolta con la mancata conferma da parte del Benevento, che aveva trascinato segnando sei reti in 35 partite. Ora Filippo Falco l’ha riconquistata, ancora una volta con una maglia giallorossa e una squadra del sud. Dopo un’annata a metà fra Perugia e Pescara senza brillare il fantasista classe ‘92 ha deciso di tornare a casa, in quel Lecce dove era cresciuto e aveva giocato già nella stagione 2012-13 prima di una serie di trasferimenti che lo portarono anche ad assaggiare i campi della Serie A con la maglia del Bologna (9 presenze nel 2015-16). Una maglia quella del Lecce che sente attaccata addosso.

La delusione per la mancata A col Benevento è stata trasformata in rabbia agonistica, in quella voglia di riprendersi ciò che ti è stato negato come lo stesso Falco ha scritto sui propri profili social: “L’avevo già conquistata, ma mi fu negata. Fu in quel momento che decisi che sarebbe stata mia e che non mi dovevo far abbattere da quella delusione. Mai però avrei immaginato che l’avrei riconquistata quest’anno, nella squadra di una delle più belle città del Sud. (...)Sei nel mio cuore Lecce e lo sarai per sempre”.