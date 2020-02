vedi letture

Da Bernardeschi a Pjanic e Higuain: Sarri fa il punto sull'infermeria in conferenza

Alla vigilia di SPAL-Juventus, Maurizio Sarri fa il punto sull'infermeria della Vecchia Signora in conferenza stampa. "Bernardeschi sta piuttosto bene, è da 3-4 giorni col gruppo. Non ha i novanta minuti ma è in condizione sicuramente da giocare. Purtroppo, per mille vicissitudini in rosa, è stato sballottato da un ruolo all'altro. Con stabilità potrebbe fare di più ma si è messo a disposizione. Senza Douglas è un'alternativa anche lì. Dobbiamo valutare Khedira, è un po' più indietro. C'è solo da scegliere se portarlo con noi o approfittare di questi due giorni per farlo lavorare e riportarlo in piena efficenza. Valuteremo il tutto con lo staff dei preparatori. Pjanic e Higuain? Pjanic ieri ha lavorato bene, non con il gruppo. Gonzalo ha ancora mal di schiena, vediamo se le situazioni migliorano. Ora sembra più avanti Pjanic".