Felipe Vizeu è vicinissimo al ritorno in Brasile. Come riporta 'Globoesporte', Gremio e Udinese hanno trovato l'accordo per la cessione a titolo temporaneo per un anno dell'attaccante classe '97. Adesso è il giocatore a dover trovare l'accordo sull'ingaggio col club di Porto Alegre, poi verrà ratificata l'intesa.