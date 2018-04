Da brillante a decisivo. Il Milan aspetta il suo André Silva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brillante. L'ultimo aggettivo per André Silva arriva direttamente da mister Gattuso, nel post gara contro la Juventus. Un ko, quello rossonero, che per forza di cose abbassa drasticamente la media voto generale della squadra scesa in campo, ma che nonostante tutto non cancella i progressivi miglioramenti di cui la punta portoghese si è resa protagonista nell'ultimo periodo. Certo, basandosi solo ed esclusivamente sul prezzo d'acquisto – cosa comune quando si valuta profilo e rendimento di un giocatore -, i conti non tornano ancora. Non possono tornare. Perché i dieci gol complessivi (tra campionato ed Europa League) messi a segno finora dall'attaccante, indubbiamente, sono un bottino ancora troppo esiguo rispetto agli oltre trenta milioni di euro pagati dal Milan la scorsa estate.

Qualcosa però si muove. Sarà per i due gol consecutivi in campionato, sarà per il periodo (più che) sfortunato di Nikola Kalinic. Sarà per l'alternanza con Cutrone che evidentemente porta i suoi frutti. Resta il fatto che, rispetto, ad inizio stagione, le certezze sulle qualità di André Silva cominciano a venire fuori. Faticosamente, in ritardo, ma si cominciano ad intravedere. Così come si cominciano ad intravedere, del resto, anche quelle indicazioni che già proiettano la società verso il prossimo mercato: la promozione di Cutrone, la (probabile) partenza di Kalinic e la conseguente conferma di André Silva. E se la statistica che lo vede nel 2018 davanti a Higuain (per media tiri in porta rispetto ai minuti giocati) può sembrare per adesso una magra consolazione, resta per il momento la sensazione della piena fiducia di allenatore e società nei confronti dell'attaccante. In attesa che da brillante – come dice Gattuso – André Silva possa diventare decisivo.