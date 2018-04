Da Bucchi a Iachini: media migliorata ma gol e difesa restano shock

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

1,12 punti a partita. Una media non certo da sogno per Giuseppe Iachini, tecnico del Sassuolo, che sta però garantendo finora ai neroverdi un posto in zona salvezza. Col pari di San Siro, sono ben cinque i risultati utili consecutivi anche se il problema del gol non è risolto e quello difensivo altrettanto. Solo in tre gare dal suo avvento in Emilia, il Sassuolo non ha preso gol ovvero in occasione delle vittorie di dicembre contro Sampdoria e Inter e nello 0-0 di febbraio contro il Cagliari. Il cambio in panchina con Christian Bucchi, però, ha sortito i suoi effetti visto che l'ex tecnico del Perugia viaggiava alla preoccupante media di 0,78 punti a partita nella Serie A 2017/2018. Con Bucchi, 8 gol fatti e 24 subiti in 14 partite in A, con Iachini 13 fatti e 27 subiti su 17. Per salvarsi servirà sì la continuità di risultati utili ma anche una maggior solidità difensiva e concretezza sotto rete.