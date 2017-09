Da Buffon a Lichtsteiner: Juve, quattro giocatori in scadenza nel 2018

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus guarda al 2018, per le eventuali occasioni a parametro zero, ma anche perché a fine stagione scadranno (o dovrebbero scadere) diversi contratti di giocatori componenti la rosa bianconera. Fa il punto Tuttosport: anzitutto, Gianluigi Buffon. Ha detto di voler smettere, vedremo. Stessa situazione per Andrea Barzagli. Stephan Lichtsteiner continuerà, ma è difficile che possa farlo a Torino dopo la seconda esclusione in due anni dalla lista Champions League. Come lui, partirà anche Kwadwo Asamoah. Infine, nel 2019 scadrà il contratto di Sami Khedira, attirato dalle sirene della MLS.