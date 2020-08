Da Buffon a Pjanic fino a Baglioni: applausi e SMS a Garcia dopo la vittoria con Guardiola

vedi letture

Applausi e messaggi. Nonostante la sconfitta in Champions League, Gianluigi Buffon e Miralem Pjanic hanno reso merito a Rudi Garcia. Non tanto per aver eliminato la Juventus in Europa, chiaro, ma come rivela Sky, i due hanno mandato sms al tecnico del Lione per aver battuto il Manchester City in Champions. Curiosità: anche il cantante Claudio Baglioni e l'attore Pierfrancesco Favino si sono complimentati con l'allenatore dell'OL. Entrambi hanno rapporti con Garcia dai tempi di Roma.