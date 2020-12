Da Calafiori a Milanese, aspettando Zalewski: l’importanza dei giovani nella Roma 2.0

Una Roma sperimentale, che guarda al futuro: complice il fatto che i giallorossi non abbiano più molto da chiedere al girone di Europa League, questa sera contro il CSKA Sofia Paulo Fonseca dovrebbe dare grande spazio ai giovani. Tra i titolari probabile la partenza dal primo minuto del classe 2002 Tommaso Milanese, che in campo europeo si è già fatto notare contro il Cluj. Ma non è l’unico che può mettersi in mostra.

Quanti giovani, aspettando Zalewski. Nei convocati diramati ieri, spicca la meglio gioventù del vivaio giallorosso: su tutti brilla ovviamente Riccardo Calafiori, altro del 2002 ma che sembra già grande, per il cui rinnovo De Sanctis si è speso in maniera decisiva. Ma anche i portieri Berti (2003) e Boer (2002), e poi Bove, Tripi, Ciervo e Bamba. Tutti del 2002, un’annata che alla Primavera giallorossa ha regalato anche il talento di Nicola Zalewski, che sta recuperando dopo essere stato ai box. Un manifesto chiaro di quel che sarà, perché sui giovani e sul proprio vivaio la Roma 2.0 dei Friedkin ci punta eccome.