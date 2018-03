Da Can a Bellerin passando per il difensore: per la Juve è già futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' già futuro, in casa Juventus. Giuseppe Marotta e Fabio Paratici sorridevano, nella pancia di Wembley. Perché passare il turno in Champions League significa, tra le altre cose, anche un bel tesoretto buono da spendere nel mercato d'estate. La Juventus ha già in pugno Emre Can, che per adesso è totalmente concentrato sul Liverpool ma che, li big d'Europa ufficiosamente confermano, ha l'accordo totale con la Vecchia Signora. Un centrocampista, forse due: potrebbe partire Claudio Marchisio, per l'estero, ma occhio pure a quel che sarà di Sami Khedira. Per questo prendere a 25 milioni di euro, ovvero alla clausola rescissoria, Lorenzo Pellegrini dalla Roma, sembra più di un'idea per la Juve. Che sui terzini ha idea di cambiare tanto: resterà forse solo Mattia De Sciglio. Kwadwo Asamoah pare diretto a parametro all'Inter, dovrebbe liberarsi anche Stephan Lichtsteiner e Alex Sandro andrà al miglior offerente (Manchester United, Chelsea o PSG?). Tornerà dall'Atalanta l'esterno Leonardo Spinazzola, poi l'idea è quella di puntare su un big come Hector Bellerin dell'Arsenal che costa caro ma che può esser pagato coi soldi di Alex Sandro. Poi un altro nome, soprattutto Matteo Darmian dei Red Devils. E davanti? Le offerte per Paulo Dybala dipenderanno dal Mondiale, l'idea della Juventus è quella di non cederlo. Di non stravolgere l'attacco, prendendo magari un vice-Higuain giovane e dal grande futuro. Però non è una scelta primaria, tanto quanto l'idea di puntare magari un centrale difensivo di alto livello. Può partire, davanti a un'offertona, Daniele Rugani che fa gola sia al Tottenham che all'Arsenal. Josè Gimenez dell'Atletico Madrid e Alessio Romagnoli del Milan i nomi più caldi. Per una Juventus già nel futuro.