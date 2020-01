Da Caracas a Barcellona sognando Rondon: Marques, un 9 per la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alejandro Marques è a un passo dalla Juventus, all'interno della trattativa che porterà Matheus Pereira al Barcellona. Ma chi è il classe 2000 che ieri Fabio Paratici ha raccontato come "un bomber all'italiana"? La punta venezuelana è salita agli onori della cronaca dopo una super Youth League di due stagioni fa. La rete al Manchester City, due al Chelsea, la gloria europea dei baby del Barcellona e pure l'esordio col Barça B per l'ariete venezuelana.

Dal Franco Rizzi al Barça Nato a Caracas, il primo libro acquistato da piccolo Alejandro è stato "i migliori 1000 calciatori di ogni tempo". A cinque anni inizia così alla Brasil Soccer School, con l'Academia Franco Rizzi vola anche in Europa per dei tour tra cui la Girona Cup in Spagna e un torneo a Roma. L'Escuela è legata peraltro al Barcellona e all'età di dodici anni, lascia il Venezuela insieme alla Famiglia per andare in Spagna. I genitori decidono di aprere un negozio di ristorazione, intanto Alejandro muove i primi passi da calciatore. Inizia con l'Espanyol, poi il Jabac y Terrassa e da lì il Barcellona.

Un bomber all'italiana "Chi mi conosce mi definisce un 9 puro", ha detto lo stesso Marques. Che al Barcellona ha ammirato Messi e Suarez, che in patria era paragonato con Ibrahimovic e che ha come idolo anche Salomon Rondon, suo connazionale. "Essere qui al Barcellona è un sogno", ha avuto modo di dire il venezuelano, ma adesso il futuro del classe 2000 potrebbe essere lontano. In Italia, alla Juventus.