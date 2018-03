Da Cardiff a oggi. Chi è migliorato di più è la Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Apre Cristiano Ronaldo, pareggia Mandzukic. Il primo tempo di Cardiff racconta una finale dove la Juventus esiste, resiste. Poi, il diluvio Blanco. Poi, il Real Madrid. CR7, Casemiro e Asensio hanno regalato la dodicesima Champions League alle Merengues schiantando di fatto i bianconeri con tutte le polemiche su quel che sarebbe accaduto all'intervallo al Millenium Stadium che sono arrivate nelle ore e nei giorni successive. Quanto sono cambiate, adesso, Juventus e Real Madrid? L'estate, e gennaio, hanno certamente rivoluzionato di più la Vecchia Signora. Che ha perso Bonucci e Dani Alves, cambiato qualcosa anche in panchina con Szczesny per Neto e ceduto Lemina, ma che ha trovato rinforzi importanti. Su tutti l'esperienza di Matuidi a centrocampo, poi esterni preziosi in quanto a dribbling e qualità come Douglas Costa e Bernardeschi. La difesa è stata puntellata con De Sciglio che non sta facendo certo rimpiangere il nuovo terzino di casa PSG. E il Real Madrid? Ha ceduto Morata, James Rodriguez, Danilo, Coentrato, Pepe. Nessuno di questi era titolare a Cardiff e dentro hanno portato solo due giovani come Theo Hernandez e Ceballos. Migliorando il futuro ma lasciando qualche dubbio sul presente in quanto a esperienza e personalità.

Le formazioni di Cardiff

Juventus (3-4-1-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Pjanic, Khedira, Alex Sandro; Dybala; Higuain, Pjanic. In panchina: Neto, Benatia, Lichtsteiner, Cuadrado, Marchisio, Lemina, Asamoah.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Benzema, Ronaldo. In panchina: Casilla, Nacho, Danilo, Kovacic, Asensio, Bale, Morata. All: Zidane.

Le formazioni adesso

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Mandzukic.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane (Nacho), Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco (Bale), Benzema, Ronaldo.