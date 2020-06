Da Cavani a Kurzawa: cinque occasioni di mercato a parametro zero in arrivo da Parigi

Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ed Eric Maxim Choupo-Moting lasceranno il Paris Saint-Germain a fine stagione. La conferma ufficiale è arrivata dal ds del club di Ligue 1 in persona, Leonardo, intervistato da Le Journal du Dimanche .

Scelta sofferta - "È stata una scelta sofferta e difficile da prendere. Proveremo a trattenerli fino ad agosto per la Champions League", ha aggiunto l'ex Milan e Inter soffermandosi in particolare sulla partenza di due senatori, tanto in campo quanto nello spogliatoio transalpino, quali Edinson Cavani e Thiago Silva.