Da Cengiz a Kluivert. Monchi e il mercato Under della Roma

Quello di Monchi è un mercato versione Under. E non solo per Cengiz. Perché, comprendendo pure Justin Kluivert, diretto verso l'atterraggio a Fiumicino a breve, ha già preso il classe 1995 Bryan Cristante, centosette partite e diciassette reti tra i professionisti. Ante Coric dalla Dinamo Zagabria, ben centoquarantatre presenze e ventitre marcature da regista, trequartista e incursore. Ivan Marcano, trentuno anni a giorni, è l'anziano del poker d'acquisti, ma il parametro zero ha reso l'occasione troppo ghiotta per non sfruttarla. Kluivert, ventidue anni, ha segnato tredici gol in cinquantasei presenze. Un mercato Under, per costruire la Roma del presente. E quella del futuro.