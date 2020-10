Da Cigarini a Riviere: tutti i trasferimenti del Crotone

Tanta carne al fuoco. Il Crotone si ripresenta in Serie A con una squadra profondamente rinnovata rispetto a quella che ha conquistato la promozione. Ben 15 acquisti per i pitagorici, con l'arrivo di Luca Cigarini come principale innesto, ma tanti altri rinforzi regalano a Stroppa una rosa variegata e al contempo piena di incognite.

Le operazioni in entrata -

Luca Siligardi (A) (Parma) PRE

Sebastiano Luperto (D) (Napoli) PRE

Koffi Djidji (D) (Torino) PRE

Jacopo Petriccione (C) (Lecce) DEF

Arkadiusz Reca (D) (Atalanta) PRE

Pedro Pereira (D) (Benfica) PRE

Denis Dragus (A) (Standard Liège) PRE

Emmanuel Rivière (A) (Cosenza) SVI

Luis Rojas (C) (Universidad de Chile) DEF

Eduardo Henrique (C) (Sporting Lisbona) PRE

Andrea Rispoli (D) (Lecce) DEF

Luca Cigarini (C) (Cagliari) SVI

Milos Vulic (C) (Crvena Zvezda) DEF

Lisandro Magallán (D) (Ajax) PRE

Luca Marrone (C) (Hellas Verona) DEF

Le operazioni in uscita -

Luka Markovic (A) (Crvena Zvezda) SVI

Guillaume Gigliotti (D) (Chievo Verona) DEF

Augustus Kargbo (A) (Reggiana) PRE

Maxi Lopez (A) (Sambenedettese) SVI

Andrea Barberis (C) (Monza) SVI