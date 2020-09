Da compagni a calciatore e Maestro: Pirlo e Morata, ritrovarsi dopo Berlino

25 partite da compagni di squadra, Alvaro Morata e Andrea Pirlo si ritroveranno ora come calciatore e allenatore. Però hanno militato per 25 volte insieme con la maglia della Juventus: 1193 minuti in campo insieme, 47 gol fatti, 22 pareggi, la dolorosa sconfitta di Berlino contro il Barcellona, dopo aver battuto insieme il Real Madrid in semifinale. Oltre ai catalani, altre due sole sconfitte: una in una fase a gironi di Champions contro l'Olympiacos e un derby contro il Torino. Poi 17 vittorie e 5 pareggi. In attesa di un futuro che sarà di nuovo insieme.