L'Arena oggi in edicola fa il punto sull'asse di mercato che può svilupparsi tra Hellas e Verona e Atalanta. Per gli scaligeri c'è l'ipotesi Andreas Cornelius, classe '93, ariete d'attacco dell'Atalanta, seguito da tanti club ma in uscita dalla Dea. Può lasciare Bergamo in prestito, così come il centrocampista Luca Valzania e l'esterno Arkadiusz Reca.