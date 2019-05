Da CR7 a Baselli, sei attaccanti ma solo una punta: Belotti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tridenti a confronto, ma senza attaccanti se non uno. Perché Juventus e Torino, questa sera, giocheranno praticamente senza l'attacco, seppur sulla carta ci siano sei giocatori offensivi. I bianconeri si presenteranno con un'ala che ama svariare e accentrarsi, come Cristiano Ronaldo, cresciuto e divenuto anche rapace d'area nelle ultime stagioni, ma non certo un centravanti. Poi un trequartista di qualità che, all'occorrenza, può giocare da falso nove, come fatto in Nazionale, come Federico Bernardeschi. Infine Juan Cuadrado che, nella sua carriera, ha giocato a tutta fascia, sia da terzino che da mediano, finendo per essere un'ala offensiva.

Invece dall'altra parte c'è un centravanti vero, come Belotti, costretto spesso a fare la guerra in nome di un'unità difensiva molto ben apparecchiata. Il Torino basa la sua stagione sulle splendide prestazioni difensive, non certo sui gol segnati dai propri interpreti offensivi. Così Mazzarri, oltre al bergamasco, utilizza spesso Baselli, in una sorta di funzione di guastatore: al Cittadella segnò tardi il suo primo gol tra i professionisti, giocando in una posizione alla Pirlo. Poi c'è Berenguer, investimento oneroso che quasi mai ha ripagato, se non nella sfida contro il Milan: rete stupenda, solo la seconda in stagione. Anche lui, però, più un'ala o un centrocampista di fascia che non un attaccante vero e proprio.