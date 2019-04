Da CR7 a Pjanic, Rugani e Mandzukic: Allegri tiene fuori 8 big per la SPAL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Pjanic, Emre Can, Chiellini, Matuidi, Rugani e Douglas Costa. Otto giocatori, otto titolari. Massimiliano Allegri ha mantenuto le promesse e in vista della gara che può valere lo Scudetto, ha tenuto fuori tanti capisaldi della sua formazione. Una strategia comprensibile, chiara, che magari non farà felici i sostenitori che avevano acquistato il tagliando al Mazza per vederli, ma saltare la rifinitura e il giorno della partita, per questi otto, potendosi concentrare al meglio sulla sfida con l'Ajax, sarà importantissimo. Lavoreranno a Torino, per esserci al top, o almeno per sperarlo. Perché quella allo Stadium di Torino contro i lancieri è la partita