Da Crotone al Crotone: come è cambiato il Genoa con Ballardini

“Abbiamo i valori per salvarci”. Queste le primissime parole di Davide Ballardini nella serata del 6 novembre 2017 quando varcava per la terza volta i cancelli del centro sportivo “Gianluca Signorini” di Pegli. Sono trascorsi cinque mesi, 156 giorni, un girone praticamente e il tecnico ravennate ha praticamente cambiato il Genoa, invertendo un trend assolutamente preoccupante. Il cambio di tendenza c'è stato eccome a partire dal lato pratico e che giudica, di fatto, il cammino di un allenatore: i punti. Prima della serata nefasta del derby di andata, perso 2-0, i rossoblu avevano vinto solo una partita su dodici giocate, pareggiate tre e perse ben sette, solo sei punti all'attivo e penultimo posto in classifica. Da Crotone al Crotone, avversario sabato prossimo al “Ferraris”. Nel mezzo è accaduto davvero di tutto. E' trascorso “solo” un girone ma sembra un'eternità vista l'inversione di tendenza radicale che la truppa ligure ha messo in pratica. La scalata iniziò allo “Scida” quando Luca Rigoni mise la sua firma sulla vittoria che ridiede ossigeno alla truppa rossoblu. Da quel momento ecco il cambiamento con otto successi raccolti in diciannove gare con cinque pareggi e sei sconfitte. E' tornato a ruggire anche Marassi che, prima dell'arrivo di Ballardini, non aveva ancora gioito per i tre punti conquistati sul campo amico. Fra le mure amiche sono infatti arrivate quattro vittorie - di cui tre fondamentali contro Benevento, Sassuolo e Cagliari e una di assoluto prestigio contro l'Inter - due pareggi e tre sconfitte - contro Atalanta, Udinese e Milan. Il dato più impressionante riguarda la fase difensiva, a cui partecipa tutta la squadra. Se è vero che con Ivan Juric Perin aveva chiuso solo due gare da imbattuto, con Ballardini la musica è cambiata: sono infatti dieci i clean sheet, con dodici reti incassate. Ancora più esaltante il dato in trasferta con dieci incontri giocati, derby di ritorno compreso, e solo cinque gol subiti. Vittorie importanti sono arrivate anche fuori casa, per esempio quelle al “Bentegodi” contro Hellas e Chievo oppure il colpo esterno sul campo della Lazio. Compattezza è la parola d'ordine dei rossoblu. I risultati sono andati piano piano a migliorare portando la retroguardia, che complessivamente ha subito 31 gol, al quinto posto dietro formazioni dal calibro di Juventus (18), Napoli (21), Inter (22) e Roma (26). La classifica adesso sorride decisamente di più con un undicesimo posto in coabitazione con il Bologna e 35 punti che fanno vedere al finale di campionato con più ottimismo. Da Crotone al Crotone: come Davide Ballardini ha trasformato il Genoa.