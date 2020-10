Da Cruz saluta Parma e vola al Groningen. Il dt: "Talento e qualità, si adatterà subito"

vedi letture

Alessio Da Cruz saluta il Parma e vola il Olanda in prestito per una stagione. E' un nuovo giocatore del Groningen, dove vestirà la maglia numero 21. Il direttore tecnico Mark-Jan Fledderus è soddisfatto dell'ultima aggiunta al Trots van het Noorden. “Alessio è un attaccante di talento, che aggiunge creatività e velocità alla rosa. Ci offre opzioni extra in attacco e può gestire diverse posizioni davanti. Nonostante la sua età relativamente giovane, ha già maturato l'esperienza necessaria in diversi paesi. Alessio parla la lingua e conosce l'Eredivisie, quindi si spera che possa adattarsi rapidamente a Groningen e sviluppare ulteriormente il suo talento qui ".