Da Dalle Mura a Koffi e Lovisa: la Fiorentina cerca in casa nuovi Chiesa e Castrovilli

Firenzeviola.it fa il punto su quelli che potrebbero essere i prossimi Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli, stelline homemade di casa Fiorentina. Sotto i riflettori c'è l'inglese scuola Liverpool Bobby Duncan ma in campo sta facendo mirabilie Christian Dalle Mura, centrale classe 2002 di cui si parla un gran bene, balzato agli onori di cronaca in questa stagione a causa della convocazione in prima squadra con Iachini, favorita anche dalle tante assenze. L'altro è invece un profilo offensivo, nonché miglior realizzatore della squadra: Christian Koffi. Esterno capace di svariare più o meno su tutto il fronte offensivo, il francese classe 2000 sembra tra i più pronti al salto di qualità, magari passando prima per un'esperienza in prestito. Non sono gli unici però ad aver mostrato buone doti: a centrocampo sicuramente si sono fatti notare Nicky Beloko e Alessandro Lovisa. Il primo, classe 2000 dotato di doppio passaporto svizzero e camerunense, abbina un'innata potenza fisica ad una qualità in crescendo, mentre il secondo, figlio e nipote d'arte da Pordenone di un anno più giovane rispetto al sopraccitato compagno di reparto, sta mostrando una maturità sulla quale è possibile lavorare.