Tuttosport oggi in edicola spiega quale potrebbe essere l'undici della Juventus per sfidare il Parma all'esordio. Debutti probabili: Danilo e Rabiot, oltre a De Ligt. Ben tre nuovi possibilmente dall'inizio, davanti invece dovrebbe esserci o Higuain o Dybala, molto dipenderà ovviamente sia dall'assetto tattico scelto da Sarri per la sua prima, ma anche dal mercato.