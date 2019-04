Da Del Piero a Kean: Juve, oggi in campo l'11 più giovane da oltre 20 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' una formazione giovanissima quella che Massimiliano Allegri ha schierato quest'oggi per il match contro la SPAL, partita che in caso di pareggio o vittoria potrebbe consegnare ai bianconeri l'ottavo Scudetto consecutivo. In difesa c'è il classe 2001 Gozzi, a centrocampo il '98 Kastanos e in attacco il 2000 Moise Kean.

Età media di 25 anni e 114 giorni - La formazione proposta dal tecnico della Juventus ha una età media di 25 giorni e 114 giorni, un qualcosa di mai visto in questa stagione. Ma nemmeno nei 20 anni precedenti. "E' la più bassa in Serie A per i bianconeri dall'ottobre 1998 (vs Vicenza 24 anni e 340 giorni), fa sapere il profilo twitter ìOpta Paoloì.

La formazione che scese in campo nel '98 contro il Vicenza - Ma chi c'era in campo il 18 ottobre 1998 allo stadio Romeo Menti contro il Vicenza? Questa la formazione che propose l'allora allenatore bianconero Marcello Lippi: Peruzzi; Birindelli, Tudor, Montero, Mirkovic; Tacchinardi, Deschamps, Davids; Zidane; Del Piero Inzaghi.

Quella partita finì 1-1, con Del Piero che allo scadere del primo tempo rispose al gol realizzato al 40esimo da Lamberto Zauli.