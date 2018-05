Da Depay a Berardi. I nomi per la fascia d'attacco dell'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono quattro i nomi seguiti dall'Inter per la fascia d'attacco: Memphis Depay, Domenico Berardi, Matteo Politano e Simone Verdi. L'Olanda di Depay - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non farà il Mondiale quindi potrebbe essere un vantaggio: arrivare subito ad Appiano Gentile per mettersi a disposizione di Spalletti al fine di entrare velocemente nella filosofia nerazzurra. Berardi è tornato in auge dopo l'ottimo finale di stagione, mentre il prezzo di Politano - altro prodotto del Sassuolo - è cresciuto dopo la bella stagione. Per Verdi, ci sono due pro che si chiamano piede destro e piede sinistro. La capacità di calciare in maniera identica con entrambi gli consente di mettersi a disposizione per qualsiasi fascia.