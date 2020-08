Da Diego Carlos a Ocampos: vetrina Siviglia, quanti gioielli già nel mirino delle big

vedi letture

Comprare a poco, rivendere a tanto. Questa è da anni la filosofia del Siviglia. Per anni il club ha dovuto fare di necessità virtù per mancanza di denaro. Le scelte oculate e particolarmente azzeccate hanno permesso al club non solo di autogestirsi, ma anche di vincere a ripetizione. Una filosofia destinata a non cambiare e questa finale Inter-Siviglia è l'ennesima occasione per gli andalusi di mettere in vetrina i suoi gioielli ma non solo: emblematico il caso di Sergio Reguilon, arrivato in prestito secco dal Real Madrid e pronto a essere ceduto a cifre che nemmeno i blancos potevano immaginarsi. Il Chelsea sembra in vantaggio sul 23enne che ha rubato il posto sulla corsia sinistra ad Escudero. Anche il Napoli ci ha pensato ma l'asta che ne sta scaturendo rende complicato l'affare. Diego Carlos era arrivato in estate dal Nantes per 15 milioni. È considerato un pilastro della difesa, ha 27 anni e la giusta maturità per fare il salto in una big: il Liverpool lo tiene d'occhio, anche il Bayern è stato accostato al brasiliano. Jules Kundé è arrivato a luglio per 25 milioni dal Bordeaux, il Real Madrid lo tiene d'occhio. Tra gli "insospettabili" Lucas Ocampos. L'argentino sotto la gestione Lopetegui ha fatto una stagione super: 17 reti e 5 assist. L'Atlético Madrid pensa a lui e si era persino parlato del Real Madrid, ipotesi poco concreta. Chi andrà via sicuramente è Ever Banega che ha già annunciato che quella contro l'Inter sarà la sua ultima partita: il centrocampista ha firmato per l'Al-Shabab, in Arabia Saudita.