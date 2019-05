Da direttore a presidente, Foschi e il Palermo: oltre il calcio c’è di più

Settantadue anni e non sentirli. L’entusiasmo è quello di un ragazzino alle prime armi, il carattere nel mondo del calcio è noto a tutti e tutti sanno che è meglio non farlo arrabbiare. Può un direttore dell’area tecnica diventare presidente di una società di calcio e strapparla dalle mani a chi voleva portarla nel baratro per errori di chi c’era prima? Si, se il direttore è Rino Foschi. Anima del Palermo 2018/2019. Sul mercato protagonista in entrata con calciatori che si stanno rivelando utili alla causa - da Brignoli a Puscas, passando per Haas e Falletti - e una serie di capolavori in uscita. Dalla cessione di La Gumina all’Empoli per nove milioni di euro a quella di Coronado per sei all’Al Sharjah. Poi a dicembre Struna in MLS, agli Houston Dynamo. Il difensore non voleva rinnovare il contratto, così Foschi ha tirato fuori la magia che non ti aspetti. Cessione, soldi in cassa e in bocca al lupo allo sloveno, che recentemente ha sfidato Zlatan Ibrahimovic. Uno come Foschi te lo aspetti protagonista sempre, anche a gennaio. E invece a gennaio non glielo hanno permesso. Aveva idee, giovani su cui investire per il futuro. Ma la cessione del Palermo da Zamparini a Sport Capital Group con le figure di Clive Richardson ed Emanuele Facile ha causato dei danni alla società. Intanto la Giustizia Ordinaria per le note vicende che riguardano Zamparini, a gennaio dispone in via cautelare gli arresti domiciliari dello stesso presidente. Nessun riferimento, niente di niente. Al Palermo a gennaio c’era un italiano arrivato insieme agli inglesi, tale Emanuele Facile nelle vesti di amministratore delegato che di tanto in tanto deambulava per la sede del Barbera, tale Dean Holdwsworth che sui social network si proclamava direttore sportivo (facendo arrabbiare Foschi) e davvero poche certezze per il futuro. L’ultimo giorno di mercato, a gennaio, il finale che non ti aspetti. Rino Foschi licenziato dalla nuova presunta proprietà. Chi conosce bene Foschi può immaginare come abbia vissuto quel giorno. Ma il leone ferito non va mai sottovalutato. E così dopo un tira e molla legale durato qualche settimana, a sorpresa Rino Foschi diventa presidente del Palermo strappando le quote alla proprietà inglese che vengono quindi affidate a Daniela De Angeli. Missione compiuta. E intanto la cessione dei diritti pubblicitari ad un’azienda palermitana per riuscire a pagare gli stipendi e scongiurare la penalizzazione. I salti mortali per salvare la barca. Anche a marzo gli stipendi vengono pagati regolarmente. Niente penalizzazione in classifica. Foschi è l’unico riferimento per la squadra e la città, il giusto premio per chi ha fatto più di quello che un qualsiasi altro dirigente avrebbe fatto per una società di calcio. Cuore e anima del Palermo, legato alla città da un amore che va oltre il calcio. Re Mida del mercato. Comunque andrà la stagione e al di là di quello che sarà il futuro, se sarà possibile costruire un rapporto con Arkus Network (la nuova proprietà che oggi ha firmato il passaggio delle quote) e rimanere il direttore sportivo del Palermo oppure no per le prossime stagioni, a Palermo nell’album dei ricordi dovrà esserci sempre spazio per Rino Foschi. Direttore, presidente, motore di un Palermo che, vicende di tribunale a parte, insegue la Serie A e vuole conquistarla con le unghie e con i denti dopo averne viste, in un anno, davvero tante. Troppe.