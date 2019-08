Da Dominguez a Prcic, fino allo stopper: il punto del mercato del Bologna

© foto di Federico Gaetano

Il Bologna ha già speso molto sul mercato estivo, ma si ritrova con il cerino in mano dopo l'addio di Pulgar. La lista di Mihajlovic chiedeva un centrocampista centrale da affiancare al cileno che, però, con i saluti ha spiazzato un po' tutti.

DA DOMINGUEZ A PRCIC - I nomi sono molteplici sul taccuino di Bigon. Piace moltissimo l'argentino del Velez, visionato più di una volta dagli uomini di mercato. Il problema è ancora lo status da extracomunitario: Godfred Donsah è nel mirino del Cercle Bruges, la trattativa è in fase avanzata ma la casella non è ancora libera: tradotto, impossibile da tesserare per ora. Sanjin Prcic, bosniaco del Levante, è la prima alternativa, piace anche Hendrix del PSV Eindhoven. È stato proposto Caseres dal Villarreal: la sensazione è che servirà qualche giorno per rimettere a posto le tessere.

MANCA UN DIFENSORE? La rosa non appare completa, perché per la retroguardia servirebbe un ulteriore tassello (Tomiyasu è stato dirottato sulla destra in più di un'occasione) mentre sono ancora da valutare Denswil e Bani. Forse servirebbe uno stopper per alzare il livello dopo l'addio di Lyanco. In attacco, invece, sono troppi: Palacio, Destro e Santander per un posto, considerando che Sansone, Orsolini e Skov Olsen battaglieranno per un posto da titolare. Qualcuno - come Falcinelli e Falletti - dovrebbe salutare nei prossimi giorni.