Da Douglas Costa a Matuidi e Bernardeschi: tutti i giocatori sul mercato in casa Juve

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto su quella che dovrebbe essere la lista dei giocatori in uscita dalla Juventus. Si parte coi difensori: tra i centrali c'è Daniele Rugani, tra i terzini Mattia De Sciglio e dopo un solo anno potrebbe esserci Danilo. In mezzo via Blaise Matuidi (c'è l'Inter Miami) e Sami Khedira, tra trequarti e attacco i nomi sono Federico Bernardeschi, Douglas Costa e Gonzalo Higuain.