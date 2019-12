Da Dzeko a Conte, da Barella a Zaniolo: Inter-Roma, sfida dai mille incroci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è Edin Dzeko, convalescente o forse guarito, che con ottime probabilità sarà comunque in campo dal primo minuto. E poi c'è Nicolò Zaniolo, giovanissimo ma già pilastro della Roma. Due che, se le cose fossero andate in modo diverso negli sliding doors del calciomercato, avrebbero potuto giocare questa partita con un'altra maglia, quella dell'Inter. Il bosniaco è stato a lungo corteggiato dai nerazzurri in estate, salvo poi rinnovare il proprio contratto con la Roma. Zaniolo, arrivato per Nainggolan che poi è andato, ha fatto mangiare diverse mani dalle parti della Pinetina, immaginiamo.

C'è Antonio Conte. Oggi all'Inter, ma lui stesso ha ammesso di aver pensato ad allenare la Roma, visto il corteggiamento di Totti, e di pensarci anche in ottica futura. Ci sono Juan Jesus e Davide Santon, il brasiliano che non ha mai entusiasmato e l'ex ragazzo prodigio nerazzurro da un lato. Dall'altro c'è Matteo Politano, cresciuto nella Roma senza avere davvero avuto la possibilità di giocarci.

Ci sono quelli che sarebbero potuti andare dall'altra parte. Barella, per esempio: in estate Inter e Roma si sono date battaglia, a un certo punto il Cagliari aveva aperto in maniera decisa ai capitolini. Poi il centrocampista ha scelto Milano. Oppure Pastore, anche se il Flaco non è a disposizione: a febbraio 2018, era davvero a un passo dal diventare un giocatore dell'Inter e invece è arrivato all'ombra del Cupolone, all'eterno inseguimento della rinascita. Ci sono i duelli di mercato futuri: per ora, entrambe sono alla finestra per Dries Mertens, tra i ribelli in uscita da Napoli. Per le sfide sul calciomercato, però, c'è tempo. Stasera l'incrocio è in campo.