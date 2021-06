Da Emerson a Tavares, la priorità del Napoli resta quella del terzino sinistro

vedi letture

La priorità del Napoli resta quella del terzino sinistro. Secondo la Gazzetta dello Sport il ds Cristiano Giuntoli si muove su più tavoli, ma ancora non c’è l’ok del presidente Aurelio De Laurentiis ad alcuna delle trattative imbastite: il Benfica chiede circa 15mln per Nuno Tavares e non accetta contropartite, per Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea, l’ingaggio di oltre 4mln potrebbe essere un problema aggirato attraverso una spalmatura del contratto (quello attuale scade l’anno prossimo) e la legge di stabilità, ma serve pazienza e che non ci siano concorrenti sul giocatore. A seguire l'alternativa Kostas Tsimikas, ai margini con Klopp.