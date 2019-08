Da Emre Can a Matuidi e Mandzukic. Cedere per dare ossigeno al bilancio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emre Can garantirebbealla Juventus una plusvalenza importante. Ed è anche per questo che la Vecchia Signora pensa alla cessione del giocatore arrivato la scorsa stagione a parametro zero dal Liverpool. Il giocatore ha un ammortamento residuo di circa 13 milioni di euro, dunque venderlo a 40 garantirebbe una plusvalenza importante per il club di Agnelli. Lui e non solo: Blaise Matuidi pesa ancora tra ammortamento e ingaggio per 14 milioni con ammortamento residuo di 7,5 circa in caso di plusvalenza. Per questo la Juventus, che per adesso ha mancato le cessioni di Gonzalo Higuain (a bilancio a 32) e di Paulo Dybala (a bilancio a 18,6 all'anno, 16,7 di ammortamento residuo), pensa a due partenze importanti in mezzo. Anche perché il reparto è già folto e l'addio di Mario Mandzukic, ammortamento di 4 milioni, costo annuo di 12, garantirebbe ulteriori risparmi. Per questo la Juventus lavora alle uscite. Per i conti. Per una strategia forzata economicamente, più che tecnicamente, adesso.