Da erede di Biglia a simbolo. Leiva sposa a vita il progetto Lazio

E' il faro del centrocampo di Simone Inzaghi, ora ha rinnovato praticamente a vita con la Lazio. Lucas Leiva ha firmato fino al 2022 con il club biancoceleste, che oggi ha ufficializzato il nuovo contratto siglato dall'ex Liverpool. Una vita ai reds, poi l'approdo a Formello nell'estate del 2017 per sostituire Lucas Biglia - ceduto al Milan - e diventare di fatto una bandiera del club di Claudio Lotito. Il tutto dopo aver sfiorato la Serie A in più riprese, prima con l'Inter e poi col Napoli. Sempre su indicazione di Rafa Benitez, il tecnico che lo accolse ad Anfield.

È con immenso piacere che comunico il mio rinnovo con la S.S. Lazio fino al 2022.

Sono felicissimo per la fiducia riposta in me dalla società che voglio onorare dando sempre il meglio per questa maglia.

Ringrazio di cuore i miei compagni, lo staff ed ogni tifoso.

Forza Lazio pic.twitter.com/yodzJ7fC9l — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) 4 maggio 2019

Inamovibile per Inzaghi. Quando è a disposizione, Leiva parte sempre titolare. Il tecnico si fida ciecamente del brasiliano che, nella prima annata in Serie A, ha giocato 36 volte più 13 presenze collezionate tra Coppa Italia, Supercoppa ed Europa League. Quest'anno, invece, qualche problema fisico ha frenato Leiva tra novembre e dicembre. Poi, la solita certezza al centro del campo grazie alla corsa, alla sua intelligenza tattica e alla buona capacità di impostare il gioco.

La Lazio a vita. Il classe '87 chiuderà probabilmente, se dovesse restare fino all'ultimo giorno del nuovo contratto siglato, la sua carriera proprio in maglia biancoceleste. Nel 2022 avrà 35 anni e forse diventerà un nuovo dirigente della Società di Lotito, patron che ama circondarsi di persone fidate con un trascorso laziale alle spalle. La Lazio è un progetto che Leiva ha sposato appieno, così come la realtà italiana. "Tornare in Brasile? Qui a Roma la mia famiglia sta bene, potremmo anche viverci per sempre. E’ un’opzione, mi piace molto", ha detto al Corriere dello Sport. Una soluzione che fa felice Inzaghi, Lotito e tutti i tifosi biancocelesti.