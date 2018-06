Da escluso a capitano: gli ultimi mesi di Insigne con la maglia azzurra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà una serata molto particolare per Lorenzo Insigne quella di stasera a Torino. Viste le probabili scelte di Roberto Mancini il giocatore sarà infatti molto probabilmente il capitano dell'Italia, per la prima volta nella sua carriera. La sua storia, tra recente passato e presente, con la maglia azzurra, è stata molto travagliata, ma all'Allianz Stadium il giocatore si prenderà una bella rivincita, nei confronti di Giampiero Ventura che non lo ha praticamente mai schierato, specialmente nella doppia sfida contro la Svezia, quando lo ha mandato in campo soltanto negli ultimi minuti sia all'andata che al ritorno.

Già con Gigi Di Biagio come commissario tecnico dell'Italia il vento era cambiato e lo stesso Insigne si era preso il palcoscenico, interrompendo il digiuno dell'attacco azzurro che durava da quasi quattro partite, nei minuti finali della sfida di Wembley contro l'Inghilterra, quando su calcio di rigore regalò il pareggio alla Nazionale. Questa sera sarà di nuovo titolare, con la fascia al braccio, per guidare la formazione di Mancini verso un successo che darebbe molto morale in vista della Nations League di settembre.