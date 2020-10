Da esubero a jolly. Ora Nainggolan può diventare la carta a sorpresa di Antonio Conte

Nell'estate del 2018 fu accolto come il grande acquisto dell'estate. Il giocatore che poteva far fare il salto di qualità alla squadra di Spalletti. Con l'arrivo di Conte nel 2019, però, le cose sono rapidamente cambiate per Radja Nainggolan che ha visto il suo status aggiornarsi da "colpo di mercato" a "esubero". Da lì i primi allenamenti a Lugano con la squadra, il passaggio al Cagliari e l'ottima stagione in Sardegna. Quest'estate poi, la storia è tornata a ripetersi con modalità e tempistiche simili: un futuro incerto all'Inter, il Cagliari che si muove per riabbracciarlo. Agli incontri e ai contatti fra la dirigenza nerazzurra e i vertici cagliaritani, rappresentati dal presidente Giulini, non sono seguiti gli accordi. L'Inter non ha più voluto liberare il belga in prestito, il Cagliari non è mai arrivato al passo decisivo per l'acquisto. E così alle 20 del 5 ottobre Nainggolan la permanenza in nerazzurro è stata certificata.

Un jolly in più per Conte - La sua posizione, nella folta e qualitativa rosa interista, restava però incerta. Inevitabile dopo un'estate al centro del mercato. Ma Conte ieri ha sciolto ogni dubbio, inserendo il Ninja nelle liste stagionali, sia di campionato che per la Champions League. E Nainggolan, rivitalizzato dagli ottimi numeri collezionati in Sardegna, ha tutta l'intenzione di scalare gerarchie. Come e dove? Nelle idee calcistiche del tecnico, il giocatore può trovare diverse collocazioni. Nel 3-5-2 può agire da interno, destro o sinistro. Mentre nel 3-4-1-2 la sua collocazione migliore risulta essere quella dietro le punte, nel ruolo di trequartista. Una casella che però ha anche altri candidati: ovviamente Eriksen, ma pure Sensi e, perché no, Alexis Sanchez. Insomma, la concorrenza non manca. Ma il Ninja è pronto a lottare per il suo posto.