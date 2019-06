Da Euro 2016 alla Nations League, la favola del Portogallo di Santos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Portogallo batte 1-0 l'Olanda nella finale dell'Estadio do Dragao e conquista la prima edizione della UEFA Nations League. A decidere la tanto attesa sfida di Porto ci ha pensato il talento classe 1996 del Valencia, Gonçalo Guedes, uno dei simboli del nuovo corso lusitano. Un ciclo vincente iniziato precisamente il 23 settembre 2014, data dell'approdo in panchina dell'attuale ct Fernando Santos. È stato proprio l'esperto allenatore di Lisbona, infatti, l'artefice della rinascita del calcio portoghese negli ultimi anni. L'uomo che ha fatto dimenticare in fretta il disastroso Mondiale in Brasile e la successiva sconfitta casalinga all'esordio nel girone di qualificazione a Euro 2016 contro l'Albania targati Paulo Bento, ridando un gioco a Cristiano Ronaldo e compagni fino a portarli storicamente sul tetto d'Europa nell'Europeo di Francia.

Non è un caso, d'altronde, che Santos sia stato il primo commissario tecnico capace di vincere un titolo internazionale alla guida del Portogallo, che dopo il terzo posto nella Confederations Cup del 2017 e un Mondiale così e così in Russia (eliminazione agli ottavi di finale con l'Uruguay) nel 2018 oggi mette in bacheca un altro indimenticabile trofeo. Merito di un gruppo ben amalgamato, col giusto mix tra campioni affermati alla CR7 o Bernardo Silva e giovani promesse in stile Guedes, Ruben Dias o Ruben Neves. Col lusso di poter aspettare senza fretta tanti altri potenziali eroi del domani, vedi quel Joao Felix classe '99 in panchina per tutti e 90 i minuti contro l'Olanda, e senza dimenticare neanche scommesse vinte come Bruno Fernandes.

Il dito, ora, è puntato inevitabilmente su Euro 2020, un'altra kermesse che 'A Seleção das Quinas' vuole vivere da protagonista assoluta. Vincere aiuta a vincere e il Portogallo di Fernando Santos ormai sembra proprio averci preso gusto.