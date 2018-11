Da Eusebio a Cruyff: c'erano una volta Benfica e Ajax

© foto di Giacomo Morini

Benfica contro Ajax è quel che era capitale, quel che è oggi provincia, quel che rischia domani di essere ai margini del pallone. Le Aquile contro i Figli degli Dei, prosaica prole pallonara di Aiace Telamonio. Eusebio e Johan Cruyff, simboli e stemmi di quel che è stato. Oggi sono la storia color seppia di quel grande calcio: sempre fucine di talenti, ma con la valigia in mano, non più campeggiatori ma camperisti di un mercato dove il denaro la fa da padrone. E senza cadere nel retorico, è complicato immaginare statue di figli del vivaio dell'una o dell'altra parte, fuori dal Da Luz o dalla Cruyff Arena, senza che vadano a nidiare altrove. La Superlega che forse verrà, svelata, negata, scostumata, rischia di relegare il Benfica, l'Ajax e quelle Capitali della provincia del calcio ancor più nella periferia. Disse Andrea Agnelli che l'inclusività, per questi club, deve essere cercare di supportarle con maggiori risorse ma il progetto raccontato dall'inchiesta de L'Espresso racconta altro. La terza Coppa può essere una nuova via, certo meno nobiliare, comunque sempre di una soddisfacente sopravvivenza. La Pantera, il Cigno, il Profeta, il Maestro. Eusebio, Van Basten, Cruyff, Rui Costa. Icone del calcio che fu. Oggi Benfica e Ajax sono una lotta prestigiosa e talentuosa di resistenza. Con pochi sogni di gloria eterna.