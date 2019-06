Da Firenze e provincia a Genova: Pioli e Andreazzoli, futuro in Liguria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono giorni caldi per il futuro delle panchine delle due squadre di Genova, Sampdoria e Genoa. I blucerchiati hanno di fatto già salutato Marco Giampaolo che si appresta, a meno di scossoni e ribaltoni, a diventare il prossimo allenatore del Milan. E' una scelta di Paolo Maldini ma Ivan Gazidis vuole prima definire l'organigramma societario per poi chiudere col tecnico. Stefano Pioli è l'erede designato, ha superato la concorrenza e radiomercato racconta che l'accordo sarebbe vicino. Dall'altra sponda della Lanterna, ore calde per il futuro del tecnico: si va verso l'addio a Cesare Prandelli con Aurelio Andreazzoli davanti a tutti adesso. Il futuro non sembra più a Empoli, in Toscana adesso Alessandro Dal Canto è il nome più vicino per l'eredità dopo l'addio all'Arezzo. Da Firenze e provincia a Genova. Pioli e Andreazzoli, la Lanterna è vicina.