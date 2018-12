© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per la prima volta in stagione e a quattro anni di distanza dalla sua ultima prova col Parma, l'impressione è che Jonathan Ludovic Biabiany sia tornato. Prima dei guai fisici, del problema al cuore, dell'inopinato trasferimento (il terzo della sua vita) all'Inter, di quello allo Sparta Praga. Poi il cuore lo ha riportato al Parma, che ha creduto in lui, cavallo di ritorno che sembra funzionare solo in Emilia. Oggi ha fatto un eccezione e ha tirato fuori la sua prova migliore a Firenze, facendo ammonire ogni avversario che incrociava la sua galoppata e guadagnando un finale più sereno grazie al rosso sventolato in faccia a Vitor Hugo. Non chiedetegli dieci tiri a partita, non è nelle sue corde, ma per una squadra che ama la ripartenza come il Parma, difficile trovare uno più adatto di 'Beep Beep'. Ah, Gervinho, giusto. Allora le domande diventano due: cosa potrà fare il Parma quando D'Aversa avrà a disposizione contemporaneamente e al pieno della forma due frecce come l'ivoriano e il francese?