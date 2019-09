Da Florenzi a Pellegrini, la Roma tutto fare in soccorso di Fonseca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Gioco dove mi schiera il mister” è la frase di circostanza usata dalla maggior parte dei calciatori quando si parla della loro posizione in campo. Non è retorica, però, nel caso della Roma. Fonseca, infatti, dispone di una rosa con tanti giocatori versatili e pronti a ricoprire più ruoli non facendo venire meno il rendimento. Da Florenzi a Pellegrini, passando per Mkhitaryan, Zanilo e Spinazzola. Perché la duttilità è una caratteristica fondamentale per un calciatore e per una rosa. “E’ determinante avere giocatori così” ha detto il ct della Nazionale Mancini dopo la vittoria con la Filandia. Il riferimento era proprio a al centrocampista giallorosso, Lorenzo Pellegrini. Se nella Roma ha già giocato come mezzala, mediano e trequartista, con l’Italia ha fatto anche l’esterno d’attacco, sia destro che sinistro. Domenica con il Sassuolo tornerà dietro la punta, liberando un posto in regia che dovrebbe essere ricoperto da Veretout.

CORSIE D’EMERGENZA - Le difficoltà maggiori per Fonseca, però, sono sugli esterni visti gli infortuni di Perotti, Zappacosta e Under. Il recupero di Spinazzola, in tal senso, diventa fondamentale perché permette a Kolarov di poter respirare oppure a Florenzi di giocare in attacco. Stesso discorso per Santon, a suo agio su entrambe le fasce. Se il capitano della Roma viene confermato come terzino destro, il posto di Under lo può prendere comunque Zaniolo. Giocare da ala non gli piace, ma la sua doppietta in Champions con il Porto arriva da quella posizione, così come il primo gol in giallorosso contro il Sassuolo di circa 9 mesi fa. Insomma, il 22 giallorosso predilige giocare trequartista o mezzala, ma i precedenti sorridono a Fonseca e Nicolò partirà da destra. Dalla parte opposta ci sarà Mkhitaryan. “Mi piace iniziare da esterno per accentrarmi e calciare” ha detto l’armeno nel giorno della presentazione, ma nel corso della sua carriera ha ricoperto quasi tutti i ruoli offensivi. Con l’Arsenal e il Manchester United ha giocato addirittura da centrocampista non trovando la continuità di rendimento che garantisce qualche metro più avanti. Dunque se prima solo Florenzi rappresentava un jolly per la Roma, ora sono tanti i calciatori che possono sopperire a una coperta corta dovuta dagli infortuni. L’ultimo a fermarsi è stato Smalling. Ieri ha svolto lavoro individuale a causa di un sovraccarico muscolare e le prossime ore saranno decisive per capire se sarà condonabile o meno contro il Sassuolo.