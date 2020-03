Da Florenzi a Under, c’è una Roma in vendita e l’ultima parola spetterà a Fonseca

vedi letture

La Roma è al lavoro per preparare le strategie di mercato e non solo della prossima stagione. In attesa di capire quale sarà l’esito del campionato e della trattativa tra Pallotta e Friedkin, Fienga non vuole farsi trovare impreparato e sta studiando un piano per ogni evenienza. Il fil rouge resta comunque uno, a prescindere se ci sia un nuovo proprietario o la Champions da giocare nell’anno che verrà, e sarà abbassare il monte ingaggi e fare plusvalenze per aggiustare un bilancio in rosso già di 87 milioni a dicembre. Su quest’ultimo punto sta discutendo soprattutto l’area tecnica e al netto degli esuberi come Perotti, Fazio, Jesus, Pastore e i calciatori che rientreranno dai vari prestiti, la Roma sta individuando gli altri profili da mettere sul mercato.

PROFILI - Da Florenzi a Cristante, passando per Under: questi sono i più gettonati al momento per creare un plus valore. L’idea è tener fuori da questo discorso calciatori come Zaniolo e Pellegrini. Per questo le cessioni dovranno esser almeno due. Se una sembra abbastanza sicura ed è quella dell’ex capitano giallorosso ora in prestito al Valencia, più aperta è la situazione per l'altro giocatore da scartare. Florenzi, come in questa seconda parte di stagione, avrà la necessità di giocare per conquistarsi l’Europeo slittato di un anno e ad oggi la pista più probabile sembra esser rappresentata dalla Fiorentina. Plusvalenza quasi netta per uno che a bilancio ormai pesa quasi ed esclusivamente solo per il suo stipendio e con un prezzo che si aggira sui 15-20 milioni. L’altra scelta con il nome da mettere sul mercato ricadrà su uno tra Cristante e Under.

ULTIMA PAROLA - Decisione non semplice per Fonseca, il quale stima entrambi i calciatori. Ne sono una prova il rinnovo fatto arrivare al turco in estate quando sembrava potesse essere un caposaldo della squadra e le belle parole spese per il centrocampista in più di un’occasione. Se Under poi non ha rispettato le aspettative iniziali facendo in parte ricredere le certezze del portoghese, lo stesso non si può dire per Cristante che prima del brutto infortunio al tendine era stato etichettato come il giocatore che meglio di tutti in rosa aveva capito le richieste del tecnico. Insomma, l’ultima parola spetterà a Fonseca e nonostante il valore di mercato dei due giocatori sia pressoché identico (25-30 milioni), a oggi probabilmente dalla torre, seppur a malincuore, butterebbe giù Cengiz.