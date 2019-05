Da Fornals a Veretout. Il colpo del Napoli in mediana dipende da... Allan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa di conoscere il futuro di Allan, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli tiene aperte diverse soluzioni, che saranno realizzate secondo come si evolverà la situazione del brasiliano. L’impressione - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è che l’eventuale affare con la Fiorentina per il francese Jordan Veretout decollerebbe solo in caso di partenza dello stesso Allan.

Diversa invece la strategia per le piste che portano allo spagnolo Pablo Fornals del Villarreal – uno capace di ricoprire un po’ tutti i ruoli in mediana – e all’algerino Ismael Bennacer cresciuto molto in questa stagione con l’Empoli. Questi profili, insieme a quello di Augustin Almendra promettente mezzala del Boca Juniors, sono seguiti con grande attenzione e quale di questi sarà chiuso dipenderà anche su come andrà completata la rosa, visto che Amadou Diawara (ormai recuperato fisicamente) è dato in partenza, come Marko Rog che rientrerà dal prestito secco con il Siviglia.