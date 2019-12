Da Genk al Genk, capitan Insigne sempre più ai margini di questo Napoli

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Capitano senza campo. Titolare in Nazionale ma non in un Napoli che in questa prima parte di stagione l'ha spesso e volentieri sacrificato sull'altare di un modulo poco congeniale alle sue caratteristiche.

Il motivo dell'esclusione di Lorenzo Insigne dall'undici titolare è questo, ma non può essere solo questo. Perché escludere il capitano non è mai scelta banale né scontata. In teoria, il numero 24 dovrebbe essere il perno attorno al quale far ruotare la squadra. Il leader. In pratica, Insigne in questo Napoli è giocatore senza ruolo né certezze.

All'andata, alla Luminus Arena, fu spedito addirittura in tribuna. Una scelta non solo tecnica nei confronti di un giocatore che, per mister Ancelotti, in quel momento non si stava dedicando anima e corpo alla causa partenopea. Un messaggio al capitano per mandare un messaggio a tutta la squadra: allora fu interpretato così. Stasera invece è partito dalla panchina per scelta tecnica, per proporre al San Paolo un centrocampo più difensivo e compatto.

Da Genk al Genk, cambia lo stadio ma non cambiano le scelte attorno al capitano. Nel mezzo, un ammutinamento che l'ha visto grande protagonista e che ha rappresentato l'ennesima crepa di un rapporto destinato a esaurirsi la prossima estate.