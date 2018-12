© foto di www.imagephotoagency.it

Come un anno fa Lazio-Torino si porta dietro le polemiche. Già alla vigilia della partita Simone Inzaghi aveva ribadito come nessuno avesse dimenticato quanto accaduto la stagione scorsa, anche lì in una partita giocata a dicembre. Una partita che a conti fatti costò la Champions League alla Lazio.

Per la cronaca, quell'incontro finì 1-3 con i biancocelesti che si vedono negare dall'arbitro Giacomelli di Trieste un rigore evidente a favore e sugli sviluppi dell'azione arrivano a subire l'espulsione di Ciro Immobile. Partita che ha portato strascichi lunghissimi, con il tecnico Simone Inzaghi a parlare di una "Lazio derubata" e il ds Tare a gridare allo scandalo.

Anche quest'anno il rischio di una coda polemica è alto: il contatto Marusic-Belotti in area di rigore lascia molti dubbi. Non a Irrati di Pistoia che non ha esitato a indicare il dischetto fra lo stupore e la rabbia dei giocatori biancocelesti. A fine partita Simone Inzaghi non ha nascosto il disappunto, sottolineando il rammarico dell'arbitraggio e di partita viziata dagli episodi. Ben più esplicito Igli Tare: "Sono sconcertato dall'arbitraggio" le sue dichiarazioni, stavolta. Peccato che Walter Mazzarri non sia d'accordo, definendo il calcio di rigore assegnato: "Netto e clamoroso".