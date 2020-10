Da Godin a Ounas: tutti i trasferimenti del Cagliari

vedi letture

Mercato importante quello portato avanti dal Cagliari per regalare a Eusebio Di Francesco una rosa adatta al suo credo calcistico. Da sottolineare, in particolar modo, l'arrivo dall'Inter di Diego Godin per la difesa. Anche se nelle ultime battute della sessione estiva la società sarda non è riuscita a trovare la quadra con i nerazzurri per il ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna. E proprio per questo motivo non è arrivato il via libera alla cessione di Joao Pedro, rimasto in rossoblù nonostante l'offensiva del Torino.

Le operazioni in entrata

Adam Ounas (A) (Napoli) PRE

Diego Godin (D) (Inter) SVI

Alessandro Tripaldelli (D) (Sassuolo) DEF

Zito Luvumbo (A) (Primeiro de Agosto) DEF

Riccardo Sottil (A) (Fiorentina) PRE

Gabriele Zappa (D) (Pescara) DEF

Răzvan Marin (C) (Ajax) DEF

Le operazioni in uscita

Diego Farias (A) (Spezia) PRE

Alessandro Deiola (C) (Spezia) PRE

Rafael (P) (Spezia) SVI

Filippo Romagna (D) (Sassuolo) DEF

Damir Ceter (A) (Pescara) PRE

Luca Cigarini (C) (Crotone) SVI

Fabrizio Cacciatore (D) SVI

Artur Ionita (C) (Benevento) DEF

Senna Miangue (D) (Eupen) PRE