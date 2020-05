Da Grealish a Walker, da Kean a Hudson-Odoi: la Premier League che viola la quarantena

vedi letture

In questi due mesi di quarantena c'è un campionato che si sta distinguendo per il numero crescente di "ribelli" alla quarantena. Ed è la Premier League. Numerose le stelle pizzicate a violare il lockdown con esiti decisamente poco edificanti. Il caso di Hudson-Odoi è solo l'ultimo della lista. Che comprende anche un italiano: Moise Kean. Andiamo a vedere nello specifico:

MASON MOUNT È il primo caso di violazione della quarantena. Il trequartista del Chelsea. Siamo a metà marzo e il club ha messo in isolamento la squadra dopo la positività di Callum Hudson-Odoi. Il giovane ha la brillante idea di evadere andando a giocare una partitella con l'amico Declan Rice, giocatore del West Ham.

JACK GREALISH Siamo a fine marzo e il capitano dell'Aston Villa è uno dei testimonial della campagna "Stay at home". Per la serie: "Predicare bene, razzolare male" Grealish decide di violare il lockdown per andare a un party. La festa è durata tutta la notte fino a quando alle 8 del mattino si è sentita una serie di collisioni auto. Protagonista proprio Grealish che si è schiantato con la sua Range Rover contro delle vetture parcheggiate.

KYLE WALKER Come Grealish, molto peggio di Grealish. Kyle Walker twitta a fine marzo: "Seriamente, per favore restate a casa. Prendetevi cura l'uno dell'altro in questo momento difficile e controllate i vostri cari senza far loro visita". Da lì in avanti una serie di violazioni da record: prima viene avvistato in vari pub di Londra, poi organizza un festino con un amico e due prostitute. Infine, il capolavoro: quarantena violata per 3 volte nel giro di 24 ore, passando dalla sorella, da un amico e dai genitori

ALLI, MADDISON, CHILWELL, MAHREZ Dele Alli, calciatore del Tottenham, non ha rispettato l’ordine di uscire solo per necessità a causa dell’emergenza Coronavirus ed è stato avvistato in uno dei locali notturni di Londra in compagnia della fidanzata. Il giocatore della Nazionale inglese non è stato l'unico ad aver violato le restrizioni: anche James Maddison, Ben Chilwell e Riyad Mahrez sono stati avvistati in alcuni locali fino a tarda notte.

SERGE AURIER E MOUSSA SISSOKO Sulle Instagram Stories dell'ivoriano sono comparsi dei video degli allenamenti fianco a fianco con Moussa Sissoko, che invece potrebbero stare all'aperto solo con i membri delle rispettive famiglie. Nei giorni precedenti fu pizzicato José Mourinho e l'allenamento personalizzato di Tanguy Ndombélé.

MOISE KEAN L'ex calciatore della Juventus si è filmato durante attimi concitati di un party a cui ha preso parte generando la dura reazione e indignazione delle persone e della sua stessa società che ha condannato fortemente il gesto anche attraverso un comunicato ufficiale.

QUATTRO GIOCATORI DELL'ARSENAL Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette, David Luiz e Granit Xhaka sono i protagonisti di video e foto in cui emergono le volazioni commesse: l'ivoriano sarebbe stato filmato in casa con una dozzina di persone, il francese non avrebbe rispettato le misure di distanziamento sociale, mentre lo svizzero e il brasiliano sono stati beccati ad allenarsi insieme.

CALLUM HUDSON-ODOI Il calciatore è stato denunciato da una modella con la quale ha litigato. La polizia è stata chiamata nelle prime ore di domenica mattina "Con una chiamata di una donna gravemente ferita". La donna è stata poi portata in ospedale, Hudson-Odoi sarebbe stato arrestato. L'attaccante del Chelsea avrebbe invitato la modella a casa sua mandando un'auto a prenderla. La Polizia e il London Ambulance Service sono stati chiamati alle 3.53 di domenica 17 per maggio per denunciare una donna ferita.