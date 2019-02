© foto di Imago/Image Sport

Zinedine Zidane, Jurgen Klopp, Didier Deschamps o addirittura Pep Guardiola. Questo il poker di nomi per la panchina della Juventus qualora la Signora decidesse di non continuare il rapporto con Allegri o se il tecnico bianconero decidesse di emigrare altrove. Zizou è un'opzione che parte da lontano, Guardiola è un'ipotesi folle almeno quanto lo sembrava Cristiano Ronaldo un anno fa, con Pep che potrebbe esaudire il suo desiderio di allenare in Italia. Klopp sembra il nome meno probabile, anche se la Juventus apprezza il suo modo di comunicare e la capacità di organizzare il gioco offensivo. Infine Deschamps, che ha già allenato la Juventus nell'anno della B: il francese, che conosce l'ambiente, sarebbe una calamita per Pogba. Lo riporta Tuttosport