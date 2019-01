Da Gulraiz a Zeegelaar: tutti gli affari sull'asse Udinese-Watford-Granada

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Mohammed Gulraiz gioca adesso nei dilettanti francesi del Paray Football Club. Gli archivi del calciomercato perdono le sue tracce nel 2010, dopo la rescissione dalle giovanili dell'Udinese. Nel frattempo, un passaggio dalle giovanili friulane a quelle del Granada. E' lui, insieme ad Allan Nyom e a Odion Ighalo, la traccia più antica dei trasferimenti fatti sulla doppia asse tra Udine, Granada e Londra, sponda Watford, ovvero i tre club che sono o sono stati (quello spagnolo) di proprietà della famiglia Pozzo. Nello schema in calce tutti i nomi che compaiono nelle tabelle trasferimenti di Tuttomercatoweb.com: nomi che compaiono più volte, perché a volte sono transitati in prestito, acquistati da un club e girati all'altro che magari ha successivamente riscattato il cartellino del calciatore X. Gli ultimi due esempi sono Marvin Zeegelaar e Stefano Okaka. Ci sono anche nomi che non compaiono come quello di Albert Riera che nel marzo del 2014 firmò da svincolato coi friulani e venne prestato ai londinesi fuori sessione in prestito breve.

Mercato invernale 18-19

Entrata: Marvin Zeegelaar, Stefano Okaka

Uscite:

Mercato estivo 18-19

Entrate: /

Uscite: /

Mercato invernale 17-18

Entrate: /

Uscite: /

Mercato estivo 17-18

Entrate: Aly Mallè, Valon Behrami

Uscite: Molla Wague, Orestis Karnezis

Mercato invernale 16-17

Entrate: Mathias Ranegie

Uscite: Panagiotis Konè (Granada)

Mercato estivo 16-17

Entrate: Sven Kums, Adalberto Penaranda, Gabriele Angella

Uscite: Gabriel Silva (Granada)

Mercato invernale 15-16

Entrate: /

Uscite: /

Mercato estivo 15-16

Entrate: Manuel Iturra (Granada)

Uscite: Matej Vydra, Allan Nyom, Nicolas Lopez (Granada), Neuton (Granada)

Mercato invernale 14-15

Entrate: Carl Stewart

Uscite: /

Mercato estivo 14-15

Entrate: Davide Faraoni

Uscite: Odion Ighalo, Matej Vydra, Abdoul Sissoko (Granada)

Mercato invernale 13-14

Entrate: Douglas Santos (Granada), Hassan Yebda (Granada)

Uscite: Isaac Success (Granada), Kevin Mercado (Granada), Mathias Ranegie, Alexander Merkel

Mercato estivo 13-14

Entrate: Douglas Santos (Granada), Silvan Widmer (Granada)

Uscite: Almen Abdi, Davide Faraoni, Cristian Battocchio, Diego Fabbrini, Carlos Caballero, Gabriele Angella, Orestis Karnezis (Granada), Odion Ighalo)

Mercato invernale 12-13

Entrate: Matias Daniel Campos Toro (Granada)

Uscite: Fernando Forestieri

Mercato estivo 12-13

Entrate: /

Uscite: Almen Abdi, Fernando Forestieri, Jean-Alain Fanchone, Joel Ekstrand, Matej Vydra, Alexandre Geijo, Cristian Battocchio, Neuton, Steve Leo Beleck, Gabriel Torje (Granada), Antonio Floro Flores (Granada), Darwin Machis (Granada), Odion Ighalo (Granada)

Mercato invernale 11-12

Entrate: /

Uscite: /

Mercato estivo 11-12

Entrate: /

Uscite: Guilherm Siqueira (Granada), Jaime Romero Gomez (Granada), Allan Nyom (Granada)

Mercato invernale 10-11

Entrate: /

Uscite: Odion Ighalo (Granada)

Mercato estivo 10-11

Entrate: Ruben Parraga (Granada)

Uscite: Carlos Calvo Sobrado (Granada), Guilherme Siqueira (Granada), Alexandre Geijo (Granada), Allan Nyon (Granada), Jonathan Mensah (Granada)

Mercato invernale 09-10

Entrate: /

Uscite: Azian Tano (Granada), Ritchie Kitoko (Granada)

Mercato estivo 09-10

Entrate: /

Uscite: Mohammed Gulraiz (Granada), Odion Ighalo (Granada), Allan Nyon (Granada)