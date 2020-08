Da Hakimi a Vidal. La possibile formazione dell'Inter 20/21 secondo La Gazzetta dello Sport

vedi letture

Un acquisto ufficiale (Hakimi, ndr), una cessione necessaria per dare lo start al mercato in entrata e tanti obiettivi nel mirino. L'Inter di Conte nelle prossime settimane prenderà forma, in attesa di chiudere le diverse trattative messe in ponte dalla dirigenza. Emerson per la fascia, Tonali e Vidal per il centrocampo, con i vari nomi di Dzeko, Kante, Kumbulla e Ndombele che continuano a restare nell'orbita nerazzurra.

Nel frattempo, ecco una probabile formazione - stilata da La Gazzetta dello Sport - di come si potrebbe presentare l'Inter per la stagione 2020/2021: 3-4-1-2 Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; HAKIMI, Barella, TONALI, EMERSON; VIDAL; Lukaku, Lautaro.